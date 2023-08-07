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АНАЛІТИКА

Нові мирні переговори щодо України можуть пройти в рамках саміту G20 в Індії, - Bloomberg

 

Наступний раунд мирних переговорів щодо України може відбутися в рамках саміту G20 в Індії, який заплановано на вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами французького дипломата, наступний раунд переговорів відбудеться до саміту лідерів G-20 у Нью-Делі у вересні.

Водночас дипломат зазначив, що жодна з країн Глобального Півдня, які брали участь у переговорах, не зажадала присутності Росії на наступних переговорах щодо України. Однак глава делегації Бразилії Селсу Аморім заявив, що мирний процес має включати Росію "в тій чи іншій формі".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Індія
 

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