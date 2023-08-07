У Джидді були присутні делегації близько 40 країн-учасниць

В Офісі президента України розповіли про підсумки зустрічі у Саудівській Аравії щодо реалізації української "формули миру" та зазначають, що більшість держав-учасниць визначилися, як зроблять свій внесок.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак уточнив список близько 40 країн-учасниць, який досі не був відомий повністю:

з Європи - Болгарія, Британія, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція, ЄС як союз;

з Близького Сходу та Азії - Саудівська Аравія, Австралія, Бахрейн, Індія, Йорданія, Катар, Кувейт, Союз Коморських Островів, Китай, Корея, Туреччина, Японія;

з Африки - Єгипет, ПАР;

Північна Америка - Канада і США;

з Південної Америки - Аргентина, Бразилія, Чилі, а також ООН як організація. Раніше ЗМІ називали серед учасників Мексику, проте в опублікованому списку її немає.

Країни були представлені на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів МЗС, особисто або в онлайн-форматі.

Єрмак зазначив, що країн-учасниць на зустрічі у Джидді було майже втричі більше, ніж на консультаціях у Копенгагені, та називає розмову "надзвичайно чесною і відкритою".

"Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав. І саме на цих принципах побудована Формула миру... Зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Кожна держава - учасниця консультацій, має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них уже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів Формули", - розповів Андрій Єрмак.

За його словами, сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях.

У межах консультацій у Джидді українська делегація провела також низку двосторонніх зустрічей, які триватимуть і в неділю: на них обговорюють деталі реалізації мирних ініціатив.

Нагадаємо, зустріч у Джидді є вже другою зустріччю щодо організації саміту "формули миру", після першої у Копенгагені. Участь у ній представника Китаю глава МЗС України назвав "суперпроривом". Росію, як відомо, до участі не запрошували.

Неофіційно ЗМІ дізналися від європейських дипломатів, що на зустрічі вирішили сформувати робочі групи щодо ключових тем 10 пунктів "формули миру", а терміни саміту не визначили, але його організацію до кінця 2023 року вважають реальною.