Фінансові новини
- |
- 01.08.23
- |
- 04:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Хорватія виділила фінансову допомогу для розмінування України
22:39 31.07.2023 |
Хорватія виділила 1 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні. Кошти спрямують Всесвітній продовольчій програмі ООН.
Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна.
За її словами, це має допомогти фермерам та виробникам продуктів харчування відновити роботу в регіонах, які найбільше постраждали від війни.
"Це програма, яка почала роботу у березні, щоб підтримати малих аграріїв. Тих у кого менше ніж 300 гектарів землі, або родини, які вирощують продукти для себе", - йдеться у заяві.
Свириденко пояснила, що наразі проєкт діє у Харківській області, але буде розширюватися на Херсонську та Миколаївські області. Завдяки йому ділянки аграріїв обстежують, розміновують і повертають у використання.
Міністр пояснила, що податися на програму можна через Державний аграрний реєстр.
Майже третину України заміновано
Нагадаємо, раніше заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло розповіла, що майже третина території України вкрита боєприпасами, які не розірвалися, і наземними мінами. За її словами, міни становитимуть небезпеку для мирних українців ще довгі роки.
Нещодавно Свириденко повідомляла, що союзники України погодилися надати нову фінансову допомогу на гуманітарне розмінування. Загалом наша країна отримає майже чверть мільярда доларів.
При цьому мирні українці регулярно підриваються на боєприпасах чи мінах, які залишають по собі російські окупанти. Зокрема, тиждень тому у Сумській області від підриву на міні постраждав водій трактора.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Салліван візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії, - CNN
|Ізраїльське судно минуло «блокаду» Чорного моря Росією та увійшло у гирло Дунаю – фото
|Росія знищила за дев'ять днів 180 тисяч тонн українського зерна - МЗС
|Е-декларування: шпарини для приховування залишаються?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США підтвердили початок переговорів з Україною про гарантії безпеки
|Салліван візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії, - CNN
|Ізраїльське судно минуло «блокаду» Чорного моря Росією та увійшло у гирло Дунаю – фото
|Нардепа Холодова виключили з партії «Слуга народу»
|Хорватія виділила фінансову допомогу для розмінування України
|Ткаченко про подальшу роботу в команді президента: Була розмова щодо цього, але я запропонував тайм-аут
Бізнес
|Власник брендів Tecno та Infinix вперше увійшов до топ-5 виробників смартфонів
|Індонезія заблокувала X.com Ілона Маска через зв'язок із порносайтами та азартними іграми
|Донанемаб. Новий препарат, що зробить революцію в лікуванні Альцгеймера
|OpenAI закриває інструмент для розпізнавання тексту, написаного ШІ – через низьку точність
|У ЄС планують заборонити хромування нових автомобілів через токсичні викиди при його створенні
|Український стартап із виробництва паперу з опалого листя запускає завод у Франції
|Bing Chat став доступний користувачам браузерів Chrome і Safari