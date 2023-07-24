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Італія допоможе з реставрацією собору в Одесі, який постраждав після ракетного удару РФ
08:35 24.07.2023 |
Прем'єр-міністерка Італії Джорджіа Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору, який постраждав внаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.
Заяву Мелоні публікує пресслужба італійського уряду, повідомляє "Європейська правда".
"Атаки в Одесі, загибель невинних людей, руйнування Спасо-Преображенського собору глибоко засмучують нас", - зазначила італійська прем'єрка.
Вона підкреслила, що російські війська руйнують зерносховища, позбавляючи їжі мільйони людей, а також нищать "нашу європейську цивілізацію, її священні символи".
"Вільний народ не дозволить себе залякати, варварство не переможе. Італія з її унікальним у світі досвідом у реставрації готова долучитися до відбудови собору та інших скарбів культурної спадщини України", - наголосила Мелоні.
Як відомо, в ніч на 23 липня Росія знову здійснила ракетну атаку на Одесу. В Одеській ОВА повідомили, що зруйновані шість будинків. Також серйозно постраждав Спасо-Преображенський собор, найбільший собор міста.
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