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Ірландія розслідує, як їхні деталі потрапили у дрони Shahed
15:56 19.07.2023 |
В Ірландії проводиться розслідування того, як деталі їхнього виробництва потрапили в іранські дрони Shahed, якими РФ атакує систематично Україну.
Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції в Києві заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції", - сказав він після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Глава ірландського уряду припускає, що санкції могли порушити "якісь треті сторони".
Минулої ночі РФ атакувала південні регіони України, сили ППО знищили 6 "Калібрів", запущених з моря по Одесі, а також 21 "Shahed" в Одеській області та 4 - над Миколаївською областю, один чоловік отримав поранення.
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