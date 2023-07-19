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АНАЛІТИКА

Ірландія розслідує, як їхні деталі потрапили у дрони Shahed

Ірландія розслідує, як їхні деталі потрапили у дрони Shahed

 

В Ірландії проводиться розслідування того, як деталі їхнього виробництва потрапили в іранські дрони Shahed, якими РФ атакує систематично Україну.

Як пише "Європейська правда", про це на пресконференції в Києві заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції", - сказав він після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Глава ірландського уряду припускає, що санкції могли порушити "якісь треті сторони".

Минулої ночі РФ атакувала південні регіони України, сили ППО знищили 6 "Калібрів", запущених з моря по Одесі, а також 21 "Shahed" в Одеській області та 4 - над Миколаївською областю, один чоловік отримав поранення.
Ключові теги: Ірландія
 

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