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АНАЛІТИКА

Буду й надалі підтримувати Україну. Воллес пояснив свої слова «Ми не Amazon»

 

Міністр оборони Британії Бен Воллес і далі підтримуватиме Україну, а його фраза була викривлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Воллеса у Facebook.

"Мої коментарі про те, як найкраще підтримати Україну, викликали неабияку зацікавленість, а деякі з них були перекручені", - сказав міністр.

Що саме Воллес має на увазі

За його словами, він людина, яка була в авангарді мобілізації підтримки України. Він обговорював виклики, які можуть виникнути під час роботи над постачанням Україні тієї зброї, яка допоможе їй перемогти.

"Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, яка є у Великій Британії", - пише міністр.

Воллес підкреслив, що йому пощастило, що населення Великої Британії та всі партії в парламенті підтримують зусилля з надання допомоги Україні. Рейтинги підтримки України в Британії є одними з найвищих у Європі - понад 70%

Міністр зазначив, що його коментарі намагалися відобразити те, що важливо говорити не тільки між собою (маються на увазі уряди країн - ред.), а й зі звичайними людьми, яких ще треба переконати в необхідності поставок зброї Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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