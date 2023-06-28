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АНАЛІТИКА

Хорватія передала Україні 14 вертольотів Мі-8

 

У березні Хорватія оголосила про те, що передасть Україні свої вертольоти Мі-8. Вони вже перебувають в Україні.

Фотографію одного з бортів опублікував Telegram-канал @UkrAirForce. Загалом Україна отримала 14 гелікоптерів: частину в модифікації Мі-8МТВ-1 і частину Мі-8Т. Вертольоти передали ЗСУ в травні. 9 повітряних суден прилетіли в Україну самостійно, а 5 привезли наземним транспортом.

 

Для тих, хто не в курсі

Мі-8 - це радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Мі-8 є наймасовішим гелікоптером із двома двигунами та одним із наймасовіших гелікоптерів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань. Мі-8 має безліч модифікацій. Його можна зустріти в понад 50 країнах світу.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Хорватія
 

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