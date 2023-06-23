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Прем'єр Ізраїлю пояснив позицію щодо допомоги Україні
17:55 23.06.2023 |
У питанні військової допомоги Україні для відбиття російської агресії Ізраїль дотримується "збалансованого" підходу, допомагаючи цивільними засобами оборони. Про це в інтерв'ю The Jerusalem Post, оприлюдненому ввечері четверга, 22 червня, заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. За його словами, Ізраїль перебуває у відмінній від західних країн, які допомагають Україні, ситуації.
"Ми маємо близький військовий кордон з Росією. Наші пілоти літають поруч з російськими в небі Сирії. І я вважаю, що важливо, щоб ми зберегли нашу свободу дій проти спроб Ірану отримати військові можливості на півночі Ізраїлю", - сказав він.
В Ізраїлі побоюються, що надана зброя опиниться в руках Ірану
Крім того, в Ізраїлі побоюються, що надана Україні зброя може бути використана проти них, оскільки вона "може потрапити в руки Ірану", заявив Нетаньяху. "І, до речі, це не теоретична можливість. Це насправді сталося із західним протитанковим озброєнням, яке ми зараз виявляємо на наших кордонах. Тому тут ми маємо бути дуже обережними", - стверджує Нетаньяху.
На думку прем'єра країни, "збалансований спосіб", у який діє Ізраїль, правильний. "Треба бути дуже розсудливими в міжнародних справах. Є співчуття, є допомога, що стосується цивільної оборони. Але я вважаю, що ми повинні обережно провести межу", - зазначив прем'єр Ізраїлю.
Водночас Нетаньяху припустив, що в майбутньому Ізраїль може допомогти покласти край війні Росії проти України. "Я не впевнений, що це станеться. Це може бути цілком гіпотетично, але це може статися", - зауважив глава уряду Ізраїлю.
Перша розмова Резнікова та Ґаланта
Днями міністр оборони України Олексій Резніков провів першу телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Ґалантом та назвав її " дуже продуктивною".
"Ми обговорили поточну ситуацію на місцях та перспективи проєкту щодо захисту українців від повітряних загроз. Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому", - написав Резніков у Twitter.
Водночас Ґалант поінформував Резнікова про позитивний прогрес у розробці цивільної системи раннього попередження про повітряні напади, повідомили в посольстві Ізраїлю в Україні. За даними дипустанови, міністри домовились підтримувати зв'язок.
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