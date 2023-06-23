Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр Ізраїлю пояснив позицію щодо допомоги Україні

 

У питанні військової допомоги Україні для відбиття російської агресії Ізраїль дотримується "збалансованого" підходу, допомагаючи цивільними засобами оборони. Про це в інтерв'ю The Jerusalem Post, оприлюдненому ввечері четверга, 22 червня, заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху. За його словами, Ізраїль перебуває у відмінній від західних країн, які допомагають Україні, ситуації.

"Ми маємо близький військовий кордон з Росією. Наші пілоти літають поруч з російськими в небі Сирії. І я вважаю, що важливо, щоб ми зберегли нашу свободу дій проти спроб Ірану отримати військові можливості на півночі Ізраїлю", - сказав він.

В Ізраїлі побоюються, що надана зброя опиниться в руках Ірану

Крім того, в Ізраїлі побоюються, що надана Україні зброя може бути використана проти них, оскільки вона "може потрапити в руки Ірану", заявив Нетаньяху. "І, до речі, це не теоретична можливість. Це насправді сталося із західним протитанковим озброєнням, яке ми зараз виявляємо на наших кордонах. Тому тут ми маємо бути дуже обережними", - стверджує Нетаньяху.

На думку прем'єра країни, "збалансований спосіб", у який діє Ізраїль, правильний. "Треба бути дуже розсудливими в міжнародних справах. Є співчуття, є допомога, що стосується цивільної оборони. Але я вважаю, що ми повинні обережно провести межу", - зазначив прем'єр Ізраїлю.

Водночас Нетаньяху припустив, що в майбутньому Ізраїль може допомогти покласти край війні Росії проти України. "Я не впевнений, що це станеться. Це може бути цілком гіпотетично, але це може статися", - зауважив глава уряду Ізраїлю.

Перша розмова Резнікова та Ґаланта

Днями міністр оборони України Олексій Резніков провів першу телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Ґалантом та назвав її " дуже продуктивною".

"Ми обговорили поточну ситуацію на місцях та перспективи проєкту щодо захисту українців від повітряних загроз. Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому", - написав Резніков у Twitter.

Водночас Ґалант поінформував Резнікова про позитивний прогрес у розробці цивільної системи раннього попередження про повітряні напади, повідомили в посольстві Ізраїлю в Україні. За даними дипустанови, міністри домовились підтримувати зв'язок.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7738
  0,4114
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6581  0,04 0,11 37,3488  0,01 0,02
EUR 40,1708  0,10 0,24 41,0735  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес