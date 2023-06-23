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НАЗК внесло китайського автовиробника Geely до списку спонсорів війни
15:45 23.06.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відому як Geely.
Як передає Укрінформ, про це повідомило НАЗК.
Підставою для цього рішення стало те, що компанія Zhejiang Geely Holding Group Co., яка володіє кількома брендами, включаючи Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility, продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну.
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За даними НАЗК, компанія продовжує представляти та продавати нові моделі авто своєї марки в РФ. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.
Так, продажі автомобілів під маркою Geely в Росії за перші три місяці 2023 року зросли більш як удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 до 12673 одиниць. Виторг Geely Auto Group за 2022 рік становила понад 20 млрд доларів США.
Жодних спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.
Як повідомляв Укрінформ, НАЗК виключило з переліку міжнародних спонсорів війни ірландську Peninsula Petroleum Limited.
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