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АНАЛІТИКА

Мелоні й Макрон на зустрічі в Парижі підтвердили подальшу підтримку України

 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон після переговорів у Парижі у вівторок підтвердили наміри продовжувати підтримку України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Під час спільної пресконференції Мелоні нагадала про постачання Україні франко-італійського зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.

"Немає жодних сумнівів, що Італія та Франція продовжуватимуть підтримувати українську справу так довго, як це буде необхідно, зусібіч. Якщо ми цього не зробимо, ми опинимося не в світі миру, а в набагато більш хаотичному світі, де війна наближається до нашого дому", - підкреслила вона.

Своєю чергою президент Франції подякував італійській візаві за підтримку і співпрацю в питанні допомоги Україні.

Візит Джорджії Мелоні до Франції у вівторок став першим відтоді, як вона очолила уряд Італії в жовтні 2022 року. Серед іншого, в цей час відносини Парижа й Рима були дещо напруженими через суперечки щодо міграції та критику її правих поглядів.

Водночас після зустрічі Мелоні заявила журналістам, що "Італія і Франція - дві союзні країни, дві важливі країни, центральні, протагоністи в Європі, які повинні говорити один з одним в цей час, коли наші спільні інтереси дуже збігаються".

А Макрон своєю чергою сказав, що Італія та Франція "можуть продовжувати спільний вигідний рух уперед у найближчі тижні, місяці й роки".
 

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