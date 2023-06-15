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АНАЛІТИКА

Канада й Італія на «Рамштайні» оголосили про нові пакети військової допомоги Україні

 

Декілька держав на засіданні Контактної групи з питань оборони України в четвер оголосили про нові пакети військової допомоги, серед них - Канада й Італія.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це на пресконференції в четвер заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Очільник Пентагону зазначив про вже оголошену спільну допомогу Великої Британії, США, Нідерландів і Данії з надання сотень ракет для систем протиповітряної оборони.

"Канада зобов'язалася скерувати ще 500 мільйонів доларів для підтримки України, зокрема шляхом надання 200 критично важливих ракет для систем протиповітряної оборони для допомоги в захисті українського неба", - відзначив Остін.

Крім того, за його словами, Італія також оголосила про останній транш допомоги, до якого входять "найбільш важливі системи озброєння для оборони України".

Як раніше оголошував генсек НАТО Єнс Столтенберг, на тлі початку контрнаступальних дій України союзники зосередяться на зустрічі "Рамштайн" у четвер на тому, щоб забезпечити функціонування поставлених систем озброєння.
 

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