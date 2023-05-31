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АНАЛІТИКА

Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T

 

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги Україні.

Про це пише "Європейська правда".

Крозетто обговорив питання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами. При цьому зміст його виступу - як і те, яку саме зброю Київ отримає від Рима - засекречений.

Видання Il Messaggero напередодні писало, що до нового пакета військової допомоги Україні - вже сьомого за ліком - може увійти зенітний ракетний комплекс наземного базування SAMP/T та інші системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, комплекс SAMP/T увійшов до останнього, шостого пакета військової допомоги Італії Україні разом із додатковими системами ППО крім комплексів SAMP/T-MAMBA, які вона планує передати разом з Францією.
Ключові теги: Італія
 

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