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Україна отримала Samp-T від Франції та Італії, - ЗМІ
08:51 16.05.2023 |
Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, яку обіцяли разом передати Франція та Італія.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на La Stampa.
"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", - сказано в повідомленні.
SAMP-T
Комплекс є протиракетною системою, призначення якої - захист поля бою і важливих об'єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також тактичних балістичних ракет.
Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP-T може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Він здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.
Вага бойової частини - 20 кг, стартова маса - 450 кг. SAMP/T стоїть на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.
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