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АНАЛІТИКА

Україна отримала Samp-T від Франції та Італії, - ЗМІ

 

Україна отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, яку обіцяли разом передати Франція та Італія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

"В Україну прибув французько-італійський зенітно-ракетний комплекс, його обслуговуванням займатимуться 20 місцевих фахівців", - сказано в повідомленні.

SAMP-T

Комплекс є протиракетною системою, призначення якої - захист поля бою і важливих об'єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також тактичних балістичних ракет.

Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). SAMP-T може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Він здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.

Вага бойової частини - 20 кг, стартова маса - 450 кг. SAMP/T стоїть на озброєнні Італії, Франції та Сінгапуру.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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