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Корупційний скандал навколо Князєва: Верховний Суд призначив позачергове засідання
08:45 16.05.2023 |
У Верховному Суді після корупційного скандалу навколо їхнього голови Всеволода Князєва, якого спіймали на хабарі, призначили позачергове засідання. Воно відбудеться у вівторок, 16 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Верховного суду.
"У зв'язку з подіями, що відбуваються навколо Голови ВС Князєва В.С., 16 травня 2023 року відбудеться позачергове засідання Пленуму Верховного Суду. Час буде повідомлено додатково. ", - йдеться у заяві ВС.
Захід також відбудеться за участю представників ЗМІ
Про позачергове засідання висловився секретар Пленуму Верховного Суду Д. Луспеник.
Нагадаємо, увечері 15 травня у САП повідомили, що разом із НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному суді. Йдеться про схему отримання "неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду". Як стало відомо РБК-Україна, на хабарі спіймали голову Верховного суду Всеволода Князєва, а її розмір - 2,7 мільйона доларів.
Зазначимо, що Князєв став найвищим за статусом чиновником України, якого спіймали на хабарі.
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