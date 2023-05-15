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Домовилися про зброю та ППО – Зеленський про підсумки візиту до Італії
08:28 15.05.2023 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час візиту до Італії "договорився про зброю та ППО".
"Сьогодні ми стали міцнішими. Зустрівся з президентом Італії та головою Ради міністрів - це політичний рівень зустрічей. Почув, що Італія продовжить підтримку України - настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти та захистити своїх людей, свою територію", - сказав він. відеозвернення у суботу.
"Узгоджуємо з Джорджею, пані прем'єр-міністром, наші нові спільні оборонні кроки. Є гарні речі, які ми зробимо разом для захисту неба. Є гарні речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовилися про зброю та ППО", - повідомив Зеленський. .
За словами Зеленського, сьогодні він "мав честь особисто подякувати Риму, всій Італії, пані Меллоні та кожному. кожній в італійському політичному класі, хто чесно відповідає на наявну загрозу всьому нашому європейському способу життя".
"До речі, Італія сьогодні абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули. світу. Я дякую вам за це. Є сьогодні і спільна декларація з Італією. Усі важливі речі: Євросоюз - Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні та своєчасні сигнали щодо НАТО", - сказав президент.
Він висловив особливу подяку "тим людям, які були на вулицях Риму з нашими українськими прапорами, які зустрічали українську делегацію з відкритим серцем та щирою доброю емоцією... Італія завжди має бути на боці добра, щоб добро залишалося в Європі!"
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