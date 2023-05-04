Фінансові новини
- |
- 04.05.23
- |
- 00:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цього тижня у Києві запрацювала ізраїльська система оповіщення, - посол України
23:52 03.05.2023 |
Цього тижня у Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетні удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, яку приводить The Jerusalem Post.
"Україна запросила в Ізраїлю систему попередження про ракетний напад після вторгнення Росії минулого року. Попередній уряд обіцяв систему Україні, але посол відзначив особисту участь прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху у забезпеченні швидкого завершення проекту", - йдеться у матеріалі.
Посол сподівається, що систему оповіщення швидко доопрацюють та її також зможуть встановити у всі великі міста України.
Система ідентифікує ракети та снаряди всіх видів та проекти, куди вони впадуть, щоб звузити радіус, в якому жителі можуть бути у небезпеці. Вона також підраховує, скільки часу люди у цьому районі мають шукати укриття.
"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", - додав посол.
Також, за його словами, Ізраїль допомагає Україні в розмінуванні. Деякі місцеві організації планують профінансувати проект з адаптації ізраїльських програм стійкості для допомоги українцям, які страждають на посттравматичні симптоми.
Система оповіщення
Варто зазначити, що ізраїльська система попередження використовує поєднання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників.
Технології ідентифікують розміри об'єктів і визначають загрози. Потім ці дані з'являються на електронній карті. Громадяни своєю чергою отримують попередження на телефон або ж дізнаються про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що ізраїльська система раннього оповіщення про повітряну тривогу суттєво допоможе Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України
|Кремль заявив, що Україна спробувала завдати удару дронами по резиденції Путіна
|«Безпрецедентний план». ЄС збільшить виробництво снарядів до 1 млн на рік, - єврокомісар
|ЄК виділяє 500 мільйонів євро на підтримку виробництва боєприпасів, пов'язаних із терміновою доставкою боєприпасів і ракет в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Цього тижня у Києві запрацювала ізраїльська система оповіщення, - посол України
|Зеленський їде до Нідерландів і виступить у Гаазі, - Nieuwsuur
|Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку
|Канада відправила в Україну обладнання для розмінування на $16,5 млн
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
|Стефанішина анонсувала візит делегації «Венеційки» в Україну, обговорюватимуть реформу КС
Бізнес
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання
|Міжнародна космічна станція застаріла, її відведуть з орбіти через 7-8 років, - NASA