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АНАЛІТИКА

САП готує клопотання про арешт Коболєва

15:44 07.03.2023 |

Політика

 

Спеціалізована антикорупційної прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, оскільки до 6 березня заставу у встановленому судом розмірі за нього не внесено.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк, який також є прокурором у цій справі.

"У випадку ненадання стороною захисту прокурору або детективу підтвердження внесення за підозрюваного застави у розмірі, визначеному судом, сторона обвинувачення звернеться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою", - сказав він.

Синюк додав, що САП планує направити до ВАКС клопотання про арешт Коболєва сьогодні-завтра.

Як повідомляв Укрінформ, 1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави розміром 229,248 млн грн. Відповідно рішення суду, Коболєв мав внести кошти протягом 5 днів, тобто до 6 березня.

7 березня у САП повідомили, що застава за Коболєва у розмірі 229 млн гривень не надійшла.

Коболєву 19 січня оголосили підозру. За версією слідства, він у незаконний спосіб забезпечив собі виплату премій на понад 229 мільйонів гривень.

23 січня ВАКС відмовив прокурору в обранні Коболєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн. Однак 1 березня Апеляційна палата ВАКС призначила ексголові Нафтогазу заставу у розмірі понад 229 млн грн.

Стаття на тему:

06.03.23 В НАБУ відповіли на найпоширеніші закиди щодо справ Коболєва, Пивоварського та Дихне
В 2018 році в "Нафтогазі" змінилися склад наглядової ради, яких Коболєв не поінформував про наявні обмеження щодо розмірів преміювання, та виписав собі ту карколомну премію, яка і стала причиною для розслідування, пояснили в НАБУ.
 

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