Фінансові новини
- |
- 07.03.23
- |
- 23:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
САП готує клопотання про арешт Коболєва
15:44 07.03.2023 |
Спеціалізована антикорупційної прокуратура готує клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, оскільки до 6 березня заставу у встановленому судом розмірі за нього не внесено.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк, який також є прокурором у цій справі.
"У випадку ненадання стороною захисту прокурору або детективу підтвердження внесення за підозрюваного застави у розмірі, визначеному судом, сторона обвинувачення звернеться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою", - сказав він.
Синюк додав, що САП планує направити до ВАКС клопотання про арешт Коболєва сьогодні-завтра.
Як повідомляв Укрінформ, 1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави розміром 229,248 млн грн. Відповідно рішення суду, Коболєв мав внести кошти протягом 5 днів, тобто до 6 березня.
7 березня у САП повідомили, що застава за Коболєва у розмірі 229 млн гривень не надійшла.
Коболєву 19 січня оголосили підозру. За версією слідства, він у незаконний спосіб забезпечив собі виплату премій на понад 229 мільйонів гривень.
23 січня ВАКС відмовив прокурору в обранні Коболєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн. Однак 1 березня Апеляційна палата ВАКС призначила ексголові Нафтогазу заставу у розмірі понад 229 млн грн.
Стаття на тему:
06.03.23 В НАБУ відповіли на найпоширеніші закиди щодо справ Коболєва, Пивоварського та Дихне
В 2018 році в "Нафтогазі" змінилися склад наглядової ради, яких Коболєв не поінформував про наявні обмеження щодо розмірів преміювання, та виписав собі ту карколомну премію, яка і стала причиною для розслідування, пояснили в НАБУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|САП вимагає зміни запобіжного заходу Коболєву: арешту із правом застави у 365 мільйонів
ТОП-НОВИНИ
|У Раді Європи оцінили, що новий закон про медіа значною мірою відповідає директиві ЄС
|Долар за місяць подешевшав на дві гривні. Чому так сталось і чи це надовго
|Голова наглядової ради «Магістральних газопроводів України» подала у відставку
|Кривонос став директором НАБУ. Чому його пов'язують з Єрмаком
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Зеленський пояснив стратегічну важливість оборони Бахмута
|Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі
|САП вимагає зміни запобіжного заходу Коболєву: арешту із правом застави у 365 мільйонів
|У Раді Європи оцінили, що новий закон про медіа значною мірою відповідає директиві ЄС
|САП готує клопотання про арешт Коболєва
|Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 цього тижня, - глава Міноборони
Бізнес
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|Оновлений Peugeot 508 дебютував зі свіжими дизайном і технологіями
|AnTuTu назвав найпотужніші у світі недорогі смартфони в лютому 2023 року
|nubia представила перші у світі смарт-окуляри із сертифікатами TÜV Rheinland, Hi-Res і віртуальним дисплеєм діагоналлю 120"
|Xiaomi представила бездротову гарнітуру змішаної реальності — Wireless AR Glass Discovery Edition
|OnePlus 11 став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu - до топ-10 увійшли Xiaomi 13, Redmi K60 Pro і Samsung Galaxy S23 Ultra