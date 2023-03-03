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Порошенко закликав Раду прислухатися до заяви послів G7
23:08 02.03.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко закликав Верховну раду прислухатися до заяви послів країн G7. Представники "сімки" наголошують на необхідності повернути електронне декларування та відновити прозорість роботи українського парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Відновлення прозорості та гласності у роботі парламенту - досить вже ховатися від виборців. Так само на часі - повернення публічного декларування високопосадовців. А також посилення незалежності НАБУ та САП. Рівно як і реформування СБУ", - написав Порошенко.
На його думку, таким має бути порядок денний найближчого засідання Верховної ради, якщо влада відповідально ставиться до позиції країн G7.
"У питаннях, від яких залежать темпи європейської та євроатлантичної інтеграції, маємо бути так само єдині, як і в захисті країни від російської агресії. Бо повна і остаточна перемога наша над московією неможлива без членства в ЄС та НАТО", - додав Порошенко.
Нагадаємо, що країни G7 мають намір створити новий інструмент для координації застосування існуючих санкцій щодо Росії, щоб "затягнути гайки" та покращити їх дотримання.
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