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Посли G7 нагадали про повернення електронного декларування і продовження реформи СБУ
10:41 02.03.2023 |
Посли країн "Групи семи" наголосили на важливості повернення електронного декларування для держслужбовців, зміцнення антикорупційних інституцій та реформи СБУ.
Про це йшлося на зустрічі з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком, повідомляє "Європейська правда".
"На сьогоднішній зустрічі з Русланом Стефанчуком посли G7 знову наголосили на важливості повернення електронного декларування майна для державних службовців, відновлення прозорості у Верховній раді та зміцнення антикорупційних інституцій САП та НАБУ", - йдеться у повідомленні японського головування у Групі підтримки послів G7 у Києві в Twitter.
Посли також обговорили питання прав національних меншин в Україні та необхідність продовження реформування Служби безпеки.
Посли країн "Групи семи" в Україні закликали Верховну раду відновити електронне декларування, яке було призупинене з початком війни, на початку лютого 2023 року.
Додамо, що обрання директора Національного антикорупційного бюро є одним ключових кроків на шляху України до ЄС.
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