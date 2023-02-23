Фінансові новини
- |
- 23.02.23
- |
- 16:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАЗК внесло «Ашан» у перелік спонсорів війни
15:48 23.02.2023 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію Auchan Holding, яка, зокрема, є оператором мережі продуктових гіпермаркетів Auchan ("Ашан"), у перелік міжнародних спонсорів війни.
Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія "відмовилась від припинення фінансування держави-терориста та не закрила свій бізнес в РФ", йдеться у повідомленні на сайті НАЗК
у четвер, 23 лютого.
Також у відомстві нагадають, що, згідно з журналістськими розслідуваннями, проведеними французьким виданням Le Monde та групами журналістів-розслідувачів The Insider і Bellingcat, від початку повномасштабного вторгнення російська дочірня компанія французького "Ашану" постачала товари російським військовим на окупованих українських територіях під виглядом "гуманітарної допомоги", а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в РФ. "Тобто "Ашан" в особі "Ашан Росія" є прямим спонсором війни проти України", - наголошують у НАЗК.
"Ашан" все заперечує
17 лютого компанія Auchan Retail заперечила інформацію, поширену у той же день журналістами, про постачання під виглядом гуманітарної допомоги товарів для російських військових в окупованих регіонах України. "Auchan Retail категорично заперечує твердження, викладені в цьому розслідуванні, та інтерпретацію. Auchan Retail вкрай здивований цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальними результатами внутрішнього розслідування", - йшлося, зокрема, у повідомленні компанії.
У ньому наголошується, що "Ашан" працює в РФ винятково для того, щоб надати російському населенню доступ до продуктів харчування, і "не проводить, не підтримує і не фінансує жодних "благодійних" зборів для російських збройних сил".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нардепа Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни - Гончаренко
ТОП-НОВИНИ
|Рада позбавила Трухіна депутатського мандата - нардеп
|Фінляндія передасть Україні три своїх Leopard 2
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суд арештував майно дружини Медведчука вартістю 5,6 мільярда
|НАЗК внесло «Ашан» у перелік спонсорів війни
|Нардепи збираються заборони поширювати інформацію про засідання Ради під час війни
|Нардепа Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни - Гончаренко
|Рада позбавила Трухіна депутатського мандата - нардеп
|Рада схвалила секторальні санкції на 50 років проти всіх банків та небанківських фінустанов РФ
Бізнес
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6
|Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?
|Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure
|Іспанія першою в ЄС запровадила «менструальний лікарняний»