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Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider

 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський Ашан постачав товари для російських військових на територіях окупованих областей України. Про це йдеться у розслідуванні The Insider, Le Monde та Bellingcat.

Постачання військовим позиціонувалося як "гуманітарна допомога" і складалося як з товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів Ашан у різних регіонах країни.

"Ашан задіяв у постачаннях для окупаційних військ не лише свої пітерські магазини. Про це свідчить те, що постачання узгоджувалося з московським офісом, і те, що в інших регіонах також було помічено збирання допомоги на території торгових центрів, що належать Ашану. Так, наприклад, в Самарі, Рибінську та Володимирі на територіях магазинів Ашан розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу", - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що згідно з міжнародним правом, гуманітарною допомогою під час міжнародних конфліктів вважається лише допомога мирному населенню. Підтримка однієї з воюючих сторін може підвести Ашан під санкції і призвести до відходу компанії з російського ринку (який для Ашана, який має в Росії 230 магазинів, становить 10% від обороту, тобто близько 3,2 млрд євро на рік).

У деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Крім постачання товарів, Ашан допомагав військкоматам набирати мобілізованих із числа своїх співробітників.

Ашан збирав і передавав у військкомати дані про своїх співробітників (причому дані про військові квитки у співробітників почали збирати ще до початку повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року) і потім, після оголошення мобілізації, допомагав військкоматам виконувати норму: прямо на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися.

Російське керівництво Ашана від коментарів відмовилося, а у прес-службі французького Ашана заявили, що компанія перебуває поза політикою і жодною підтримкою військовослужбовців не займається, зазначає The Insider.

"Судячи з усього, не тільки Ашан, а й Леруа Мерлен, який також стосується того ж холдингу, займався постачанням товарів на окуповані території. Принаймні на опублікованому в грудні з відео з Маріуполя можна побачити, як члени Молодої Гвардії Єдиної Росії розвантажують однакові палети з фірмовим знаком Леруа Мерлен", - йдеться у публікації.

Коли після початку повномасштабного вторгнення світові бренди почали йти з Росії, французький Ашан залишився , заявивши: "Кинути своїх співробітників, їхні сім'ї, а також своїх клієнтів - це не наш вибір".
Ключові теги: Росія
 

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