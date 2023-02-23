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Зеленський відповів на петицію про повернення премії у 30 тисяч гривень військовим
08:51 23.02.2023 |
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо повернення всім військовослужбовцям премій у розмірі 30 000 грн. Глава держави передав петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
У відповіді на петицію Зеленський нагадав, що 28 лютого 2022 року Кабмін затвердив постанову про виплату військовослужбовцям по 100 000 грн або 30 000 на місяць.
Наразі, за словами Зеленського, з метою забезпечення соціальної справедливості було здійснено низку заходів щодо диференціації розмірів премій залежно від місця, умов та особливостей проходження служби.
Зеленський звернувся до прем'єра з проханням комплексно опрацювати поставлене в петиції питання, звернувши особливу увагу на забезпечення належного соцзахисту військових та дотримання принципів справедливості щодо стимулювання військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Про результати розгляду петиції автора проінформує Кабмін.
Президент підкреслив, що саме на Кабмін покладено завдання та повноваження щодо здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності України, проведення бюджетної та фінансової політики, а також забезпечення соціальних та правових гарантій військових.
З 1 лютого 2023 року змінився порядок виплат премій військовослужбовцям. Тепер виплати безпосередньо залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 1 лютого в Україні змінять порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям, які перебувають поза зоною бойових дій.
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