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АНАЛІТИКА

Італія у квітні організує конференцію з відновлення України – прем'єрка

 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готується прийняти конференцію з питань відбудови України, яка має відбутись у квітні 2023 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, про це вона сказала на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.

"Ми багато говорили про питання відбудови - не лише по завершенні війни. Зараз відбудова зруйнованої будівлі - це сигнал надії, який означає, що на Україну покладаються. Італія працює над конференцією з відбудови, яка має відбутись у квітні", - сказала Мелоні.

Вона висловила впевненість, що Італія "може відігравати провідну роль" у питанні відбудови України за рахунок своєї експертизи.

У січні міністр з питань підприємства й національного виробництва Італії Адольфо Урсо під час візиту до Києва анонсував підготовку конференції з питань відновлення України, яка мала відбутись у березні 2023 року.

Нагадаємо, попередня міжнародна донорська конференція, яка мала на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі, відбулася в грудні 2022 року в Парижі за участю понад 45 країн і 20 міжнародних організацій.

За її підсумками було оголошено про виділення майже мільярда євро допомоги, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування Росією інфраструктури.
Ключові теги: Італія
 

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