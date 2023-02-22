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Італія у квітні організує конференцію з відновлення України – прем'єрка
23:37 21.02.2023 |
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готується прийняти конференцію з питань відбудови України, яка має відбутись у квітні 2023 року.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA, про це вона сказала на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві у вівторок.
"Ми багато говорили про питання відбудови - не лише по завершенні війни. Зараз відбудова зруйнованої будівлі - це сигнал надії, який означає, що на Україну покладаються. Італія працює над конференцією з відбудови, яка має відбутись у квітні", - сказала Мелоні.
Вона висловила впевненість, що Італія "може відігравати провідну роль" у питанні відбудови України за рахунок своєї експертизи.
У січні міністр з питань підприємства й національного виробництва Італії Адольфо Урсо під час візиту до Києва анонсував підготовку конференції з питань відновлення України, яка мала відбутись у березні 2023 року.
Нагадаємо, попередня міжнародна донорська конференція, яка мала на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі, відбулася в грудні 2022 року в Парижі за участю понад 45 країн і 20 міжнародних організацій.
За її підсумками було оголошено про виділення майже мільярда євро допомоги, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування Росією інфраструктури.
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"Що стосується систем протиповітряної оборони, то ми багато працювали в цьому питанні з Францією, аби дуже швидко спільно передати систему, яка є дуже важливою - це SAMP/T. У новому пакеті є також інші важливі системи - Spada і Skyguard. Для нас сьогодні абсолютним пріоритетом є захист стратегічної інфрструктури України для захисту цивільного населення", - заявила Мелоні на пресконференції.
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