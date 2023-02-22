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Італія передає Україні інші системи ППО на додаток до SAMP/T
23:32 21.02.2023 |
У новому пакеті військової допомоги Італія надає Україні додаткові системи ППО, окрім комплексів SAMP/T-MAMBA, які вона планує передати разом з Францією.
Про це заявила глава італійського уряду Джорджія Мелоні на брифінгу в Києві спільно з президентом Володимиром Зеленським у вівторок, повідомляє "Європейська правда".
"Коли йде наступ, вся зброя оборонна. Наразі немає питання про відправку літаків, це рішення має бути ухвалене з міжнародними партнерами. Ми зосередилися на системах ППО, SAMP/T, Spada, Skyguard. Пріоритетом є захист інфраструктури та громадян", - сказала Мелоні.
"Що стосується систем протиповітряної оборони, то ми багато працювали в цьому питанні з Францією, аби дуже швидко спільно передати систему, яка є дуже важливою - це SAMP/T. У новому пакеті є також інші важливі системи - Spada і Skyguard. Для нас сьогодні абсолютним пріоритетом є захист стратегічної інфрструктури України для захисту цивільного населення", - заявила Мелоні на пресконференції.
Зеленський також зазначив, що Італія готує додаткові системи ППО для України.
"Там потужний пакет. Ми дійсно отримуємо SAMP/T... .Дуже серйозні технології. Ми над цим довго працювали, і особисте лідерство пані перм'єр-міністра дало можливість нам отримати ці системи. Окрім того, ще дві важливі системи отримає Україна", - сказав Зеленський.
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля. Вона відвідала Бучу й Ірпінь і провела переговори з Володимиром Зеленським.
Це перший візит Мелоні до України після того, як її уряд прийшов до влади в жовтні.
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"Що стосується систем протиповітряної оборони, то ми багато працювали в цьому питанні з Францією, аби дуже швидко спільно передати систему, яка є дуже важливою - це SAMP/T. У новому пакеті є також інші важливі системи - Spada і Skyguard. Для нас сьогодні абсолютним пріоритетом є захист стратегічної інфрструктури України для захисту цивільного населення", - заявила Мелоні на пресконференції.
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