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Прем'єрка Італії прибула до Києва, відвідає Бучу та Ірпінь
12:49 21.02.2023 |
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля.
Про це повідомляє La Repubblica, пише "Європейська правда".
У другій половині дня прем'єр-міністра очікує президент Володимир Зеленський, з яким вона проведе пресконференцію.
Перед цим Мелоні відвідає Бучу та Ірпінь, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії.
Мелоні в понеділок прибула до Польщі і зустрілася з польським візаві Матеушем Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою.
Раніше ЗМІ писали, що своїм візитом Мелоні скористається, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.
Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як писали італійські ЗМІ, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.
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