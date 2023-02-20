Податковий комітет Ради визнав незадовільною роботу Бюро економічної безпеки

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав незадовільною роботу керівництва Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Своїм рішенням Комітет рекомендував Кабінету міністрів України витребувати звіт директора БЕБ за 2021 рік, вжити відповідних кадрових заходів з метою перезавантаження роботи БЕБ", - написав депутат.

Він додав, що парламентський Комітет також доручив уряду до 1 квітня підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства щодо:

* перезавантаження керівництва БЕБ шляхом проведення нового конкурсу на зайняття посад вищого керівництва ББЕБ за участі в конкурсній комісії міжнародних експертів (за прикладом кращих практик САП, НАБУ, НАЗК);

* проведення повної переатестації всіх співробітників, за виключенням адміністративного персоналу, у центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ;

* встановлення чіткого порядку проведення конкурсних відборів, атестації, проведення незалежної оцінки (аудиту) та діяльності Ради громадського контролю при БЕБ.

Як повідомлялося, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що народні депутати пропонують ліквідувати або реформувати створене менше ніж півтора роки тому Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Коментуючи роботу БЕБ найближчим часом Арахамія зауважив, що "по-хорошому, треба провести новий конкурс та переатестацію персоналу".

Нагадаємо, у серпні 2021 року Кабінет міністрів призначив директором Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, який очолював Державну фіскальну службу (ДФС, координувала роботу податкової міліції) з кінця 2020 року.

У листопаді того ж року Кабмін прийняв розпорядження "Про початок діяльності Бюро економічної безпеки". Кадрове доукомплектування БЕБ досі не завершено, хоча співробітники нового органу вже періодично стають фігурантами корупційних справ. При цьому на роботу в новий орган перейшла частина колишніх працівників податкової міліції.