Фінансові новини
- |
- 20.02.23
- |
- 13:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламентська делегація Ізраїлю прибула в Київ
12:36 20.02.2023 |
В Україну сьогодні, 20 лютого прибула ізраїльська парламентська делегація. Депутати Кнесету вже перебувають у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.
"Сьогодні в Києві перебуває ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою комітету оборони й міжнародної політики Юлієм Едельштейном. Це свідчить про те, що вони почули своїх американських колег, які незадоволені рівнем співпраці Ізраїля з Україною. Ну і слід пам'ятати, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну і зволікати більше, мабуть, не можна", - заявив Корнійчук.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коментар: У Мюнхені депутінізація вже почалася
|МВФ заявляє про успішні переговори з Україною щодо моніторингової програми
|Останній цвях для Коломойського. Що показав фінал суду щодо Приватбанку
|Кривавий птах: У Росії Ашан підтримує військових та допомагає мобілізувати співробітників - The Insider
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Байден приїхав в Україну з неанонсованим візитом
|Парламентська делегація Ізраїлю прибула в Київ
|Делегація Ради в ПА ОБСЄ не братиме участі в засіданнях зимової сесії - нардеп
|Британія першою надасть Україні зброю великої дальності
|Сунак очікує, що НАТО до липня розробить гарантії безпеки для України
|Британія допоможе країнам, які вирішать надати літаки Україні - Сунак
Бізнес
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA
|Маск заявив, що супутники Starlink продовжують працювати в Україні у повному обсязі
|Google навчатиме німців розрізняти фейки
|Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам
|Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності