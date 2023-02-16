У Києві відновилася робота посольства Ізраїлю

Посольство Ізраїлю в Україні відновило свою роботу в Києві, повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який прибув у четвер із візитом в Україну.

"Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та співробітників, які працюють тут у складних умовах, зміцнить відносини між країнами", - написав він у твіттері.