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У Києві відновилася робота посольства Ізраїлю
22:42 16.02.2023 |
Посольство Ізраїлю в Україні відновило свою роботу в Києві, повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який прибув у четвер із візитом в Україну.
"Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та співробітників, які працюють тут у складних умовах, зміцнить відносини між країнами", - написав він у твіттері.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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