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АНАЛІТИКА

У Києві відновилася робота посольства Ізраїлю

Посольство Ізраїлю в Україні відновило свою роботу в Києві, повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який прибув у четвер із візитом в Україну.

"Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та співробітників, які працюють тут у складних умовах, зміцнить відносини між країнами", - написав він у твіттері.

 
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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