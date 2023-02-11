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Прем'єрка Італії про надання Україні літаків: готові відіграти свою роль
23:33 10.02.2023 |
Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, коментуючи можливість надання Україні літаків, заявила, що її держава готова відіграти роль у цьому процесі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
"Ми готові відіграти свою роль в усіх напрямках. Волію більше не говорити. Це залежить від балансу в міжнародній спільноті, але ми готові й завжди були готові", - зазначила Мелоні на пресконференції за підсумками саміту ЄС у Брюсселі.
"Що стосується побоювань - які більше відчуває опозиція, аніж більшість - що військова допомога призведе до ескалації війни, то я цілковито з цим не погоджуюсь", - додала вона.
На думку прем'єрки Італії, єдиною можливість наблизити мирні переговори між Росією та Україною є саме військова допомога українській стороні, оскільки російське вторгнення "наближає війну до нас, а не віддаляє її".
"Той, хто допомагає Україні, працює заради миру", - зазначила Мелоні.
Також вона підтвердила, що Італія з Францією готують передання Україні системи протиповітряної оборони SAMP/T і "в найближчі дні зможуть остаточно про це оголосити".
Як повідомлялося, лідери держав Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі в четвер не дали Володимиру Зеленському зобов'язань щодо надання бойової авіації, хоча український президент на такі домовленості натякав.
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