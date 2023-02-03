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Нетаньягу в розмові з Макроном висловив готовність розпочати військову допомогу Україні, - ЗМІ
17:45 03.02.2023 |
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що його країна готова передавати Україні "військові засоби".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Як зазначає видання, про такі плани Ізраїлю щодо допомоги Україні розповів чиновник, знайомий з деталями бесіди.
У виданні додають, що Нетаньягу у розмові з Макроном запевнив у намірі Ізраїлю "не заходити надто далеко", щоб не провокувати Росію.
У канцелярії ізраїльського прем'єр-міністра відмовилися коментувати цю інформацію.
"Я пояснив йому нашу політику (щодо військової допомоги Україні - ред.). Він добре знає це питання", - заявив Нетаньягу на брифінгу після розмови з Макроном.
Також у The Times of Israel зазначають, що під час переговорів політики торкнулися теми можливого посередництва Ізраїлю. Нетаньягу розповів, що він не наполягатиме на такій ролі, якщо його не попросять про це Росія, Україна та США.
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