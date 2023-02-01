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Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги
21:25 31.01.2023 |
Ізраїль передав Україні куленепробивні карети швидкої допомоги. Вони використовуватимуться підрозділами рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Ізраїлю.
"Міністерство оборони Ізраїлю передало українським рятувальникам 3 куленепробивні санітарні машини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ізраїльська компанія "Plasan Re'em" забронювала машини швидкої допомоги та оснастила їх необхідним медичним обладнанням.
Мова йде про додаткові монітори, дефібрилятори та кисневі системи.
За матеріалами:
РБК-Україна
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