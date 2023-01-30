Посол Ізраїлю у ФРН: Ми допомагаємо Києву більше, ніж відомо

Ізраїль підтримує Україну у протидії повномасштабній російській агресії у більших обсягах, ніж відомо громадськості, заявив в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, опублікованому в суботу, 28 січня, посол Ізраїлю у Німеччині Рон Просор.

Дипломат зауважив, що його країна допомагає Києву, "але за лаштунками і набагато більше, ніж відомо". Він закликав із розумінням ставитися до стриманої позиції, яку займає його країна у цьому питанні.

"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них - іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - зазначив Просор.

Другою обставиною, з огляду на яку Ізраїль змушений діяти тихо, він назвав наявність у Росії великої єврейської громади.

Ізраїльська влада неодноразово та недвозначно засуджувала агресивну війну Росії проти України. Але загалом Ізраїль, займає досить стриману позицію і категорично відкидає постачання зброї Україні, зазначає агентство dpa.

13 січня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що ця країна передасть Києву технології раннього попередження про повітряні напади. А 19 січня новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен запевнив Київ у продовженні надання гуманітарної допомоги.