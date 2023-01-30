Фінансові новини
- |
- 30.01.23
- |
- 15:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посол Ізраїлю у ФРН: Ми допомагаємо Києву більше, ніж відомо
10:10 30.01.2023 |
Ізраїль підтримує Україну у протидії повномасштабній російській агресії у більших обсягах, ніж відомо громадськості, заявив в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, опублікованому в суботу, 28 січня, посол Ізраїлю у Німеччині Рон Просор.
Дипломат зауважив, що його країна допомагає Києву, "але за лаштунками і набагато більше, ніж відомо". Він закликав із розумінням ставитися до стриманої позиції, яку займає його країна у цьому питанні.
"У нас росіяни в Сирії. Як ви знаєте, ізраїльська армія регулярно припиняє постачання озброєнь з Ірану до Сирії та Лівану. Серед них - іранські безпілотники та ракети, які Росія використовує в Україні", - зазначив Просор.
Другою обставиною, з огляду на яку Ізраїль змушений діяти тихо, він назвав наявність у Росії великої єврейської громади.
Ізраїльська влада неодноразово та недвозначно засуджувала агресивну війну Росії проти України. Але загалом Ізраїль, займає досить стриману позицію і категорично відкидає постачання зброї Україні, зазначає агентство dpa.
13 січня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що ця країна передасть Києву технології раннього попередження про повітряні напади. А 19 січня новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен запевнив Київ у продовженні надання гуманітарної допомоги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вибори в Чехії принесли перемогу Україні: чим важливе обрання президентом генерала Павела
|Шабунін: Віднині корупційних скандалів в Україні буде багато
|Польща надасть Україні ще 60 танків додатково до анонсованих раніше Leopard 2 - Моравецький
|«Слуга народу» виключила Тищенка з партії за прагнення долучитись до «української громади в Королівстві Таїланд»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні
|Чиновники можуть виїжджати за кордон у службове відрядження, на лікування, у разі смерті члена сім'ї - Кабмін
|Уряд планує підняти комунальні тарифи після закінчення опалювального сезону
|Порошенко закликав повернути систему Prozorro у механізм закупівлі харчового забезпечення ЗСУ
|Посли G7 та ЄС очікують від України відновлення е-декларування та антикорупційної програми
|Міноборони цьогоріч виділить ₴20 мільярдів на закупівлю безпілотників - Наєв
Бізнес
|Американці купили український сервіс для геймерів за $100 мільйонів, – ЗМІ
|Середня зарплата українських тестувальників за останні пів року не змінилася і становить $2000
|Amazon планує інвестувати 35 мільярдів доларів в розвиток хмарних сервісів
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela