Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ППО для України: Франція та Італія замовлять 700 ракет

 

Італія та Франція замовлять 700 ракет Aster-30 вартістю два мільярди євро для зенітного ракетного комплексу (ЗРК) SAMP/T, який планують надати Україні, повідомило французьке видання l'Opinion.

Домовленість була досягнута під час візиту міністра збройних сил Франції Себастьєна Лекорню до Риму 27 січня, де він зустрівся зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто. Скільки саме ракет доставлять в Україну, поки не відомо, адже частину з них Італія та Франція залишать собі, пише видання.

На порядку денному зустрічі міністрів були питання "продовження військової підтримки України", "дії щодо зміцнення військової економіки", координація між Північноатлантичним альянсом (НАТО) та Європейським Союзом і безпека в Середземномор'ї та Африці.

"В Римі ми розділили спільну волю продовжувати підтримувати Україну, убезпечити Середземне море перед новими загрозами та нарощувати наші спільні виробничі можливості, зокрема в галузі протиповітряної оборони", - написав Лекорню у Twitter.

Україна очікує на передачу ЗРК SAMP/T

22 січня міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомляв, що офіційним Рим і Париж завершують підготовку до відправки Україні франко-італійського ЗРК SAMP/T. Як зауважують експерти, саме ці комплекси можуть перехоплювати ракети Х-22, одну з яких, росіяни запустили по житловому будинку в Дніпрі.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Італія відправила до Києва п'ять партій безпекової допомоги на суму близько мільярда євро. До них входили як летальні, так і нелетальні засоби відповідно до потреб Збройних сил України. Офіційний Рим ніколи не розкривав подробиць допомоги, однак ЗМІ повідомляли, що вона включала реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та броньовані машини.

Франція постачає Києву протитанкові та зенітні ракети, броньовані машини піхоти, гаубиці. Зокрема, Пираж уже передав Україні самохідні артилерійські установки Caesar і ЗРК Crotale. На початку січня Франція анонсувала передачу броньованих машин AMX-10 RC, які класифікуються як колісні легкі танки, а днями президент Еммануель Макрон допустив надання Україні французьких бойових танків Leclerc.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8762
  0,1280
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8828  0,04 0,09 40,6041  0,01 0,02
EUR 42,6252  0,05 0,11 43,7348  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес