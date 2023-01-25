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Парламент Італії остаточно схвалив допомогу Україні зброєю на 2023 рік
23:31 24.01.2023 |
Палата депутатів - нижня палата парламенту Італії - у вівторок схвалила декрет уряду про постачання Україні військової допомоги до кінця 2023 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai.
Декрет підтримали 215 італійських депутатів, проти висловились 46. Оскільки минулого місяця документ затвердили в Сенаті, тепер він остаточно пройшов голосування в парламенті Італії.
Це рішення означає, що військова техніка й обладнання будуть надаватися Україні для боротьби з російським вторгненням протягом усього 2023 року без необхідності окремої згоди італійських законодавців. Це відбувається на основі декрету, підтриманого італійським урядом на початку грудня 2022 року.
Постачання зброї Україні визначає міністерство оборони Італії за погодженням з міністерствами закордонних справ та економіки.
Що саме буде входити до військової допомоги, італійська сторона традиційно не повідомляє публічно. Та раніше очільник МЗС країни Антоніо Таяні повідомляв, що Італія спільно з Францією закінчують підготовку передачі зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який має бути переданий Україні.
Італійські ЗМІ також писали, що Італія не ухвалить рішення про постачання нової зброї в Україну до лютого через політичну напруженість, міркування щодо вартості озброєння та нестачу військових засобів.
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