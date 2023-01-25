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Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА
22:51 24.01.2023 |
Президент України Володимир Зеленський підписав звільнення п'яти голів обласних військових адміністрацій.
Відповідні укази №37-41/2023 підписав президент України Володимир Зеленський увечері у вівторок.
Зокрема, звільнено голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, Запорізької - Олександра Старуха, Київської - Олексія Кулебу, Сумської - Дмитра Живицького та Херсонської - Ярослава Янушевича.
Раніше повідомлялося, що указом №42/2023 Олексія Кулеба призначено заступником керівника Офісу президента.
Стаття на тему:
24.02.23 Колишня фірма подруги голови Дніпропетровської ОВА Резніченка отримала ще 100 мільйонів на утримання доріг
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації уклав угоду із ТОВ "Будінвест інжиніринг" на утримання автомобільних доріг місцевого значення за 100 мільйонів гривень.
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