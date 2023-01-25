Зеленський підписав звільнення п'яти голів ОВА

Після того, як Маск очолив Twitter у жовтні минулого року, корпоративні рекламодавці втекли у відповідь на те, що мільярдер звільнив тисячі співробітників і поспішив запровадити платну функцію верифікації, яка призвела до того, що шахраї видавали себе за компанії у Twitter.