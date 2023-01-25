Колишня фірма подруги голови Дніпропетровської ОВА Резніченка отримала ще 100 мільйонів на утримання доріг

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації уклав угоду із ТОВ "Будінвест інжиніринг" на утримання автомобільних доріг місцевого значення за 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Строк надання послуг - до 16 травня 2023 року.

Це черговий контракт Дніпропетровської ОДА з фірмою, засновницею якої до останнього часу була Яна Хланта - фітнес-тренерка та близька подруга очільника області Валентина Резніченка, звільнення якого з цієї посади сьогодні підтримав Кабмін.

19 грудня ТОВ "Будінвест інжиніринг" вже отримав від Дніпропетровської ОВА підряд на експлуатаційне утримання доріг області вартістю 16,64 млн грн.

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"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва". 2 листопада 2022 року компанія отримала 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.

Уже 9 листопада Яна Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року детективи НАБУ провели серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов'язаної із "Великим будівництвом", серед яких - голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Також обшуки провели у підрядників ОВА - у приміщеннях фірми "Будінвест інжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов'язаних осіб компанії.