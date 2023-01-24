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АНАЛІТИКА

Колишні члени наглядової ради Нафтогазу заступилися за Коболєва

14:09 23.01.2023 |

Політика

 

Наглядова рада Нафтогазу України ухвалила рішення про преміювання 41 співробітника компанії за перемогу над Газпромом у Стокгольмському арбітражі у повній відповідності до найкращих світових практик корпоративного управління. Про це йдеться у заяві, підписаній Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Гейден і опублікованій у соцмережі Linkedin.

У заяві вказується, що премії були схвалені одноголосно всім складом ради, зокрема і незалежними, і членами, які призначені урядом України і які представляють його інтереси.

Крім того, у документі спростовується будь-який тиск на наглядову раду щодо ухвалення рішення про преміювання.

"Ми вважали, що такий безпрецедентний успіх повинен мати безпрецедентний бонус в Україні", - пишуть незалежні ексчлени НАК.

У заяві нагадують, що наглядова рада та правління дуже ретельно обдумали своє рішення, а всі трансакції було здійснено відповідно до фінансового плану.

"Всі протоколи та інші документи, які, як ми припускаємо, доступні НАБУ від "Нафтогазу", тому НАБУ зможе перевірити все, про що тут ідеться", - зазначається у документі.

Слідство вважає, що у травні 2018 року голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв, всупереч вимогам законодавства, видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн) за екстраординарні досягнення, а саме за перемогу у Стокгольмському арбітражі у суперечці з російським Газпромом.

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За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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