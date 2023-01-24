Галущенка можуть звільнити з посади міністра енергетики – джерела

Найближчим часом міністр енергетики Герман Галущенко може бути звільнений із займаної посади.

Про це повідомляють джерела ЕП в уряді та у парламенті.

"У команді президента тривають активні дискусії щодо ротацій в Кабміні. Перший кандидат на вихід - міністр енергетики Герман Галущенко", - заявив співрозмовник.

За його словами, відповідне рішення може бути ухвалене вже на цьому тижні.

Напередодні президент Володмир Зеленський заявив про низку "підготовлених рішень, які, серед іншого, стосуються і енергетики".

"І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Ці рішення вже підготовлені. Не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо", - заявив президент.

Деталі: Зеленський пообіцяв, що в кожній ситуації будуть детально розбиратися.

"Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових, тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки", - сказав він.