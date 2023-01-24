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Галущенка можуть звільнити з посади міністра енергетики – джерела
13:28 23.01.2023 |
Найближчим часом міністр енергетики Герман Галущенко може бути звільнений із займаної посади.
Про це повідомляють джерела ЕП в уряді та у парламенті.
"У команді президента тривають активні дискусії щодо ротацій в Кабміні. Перший кандидат на вихід - міністр енергетики Герман Галущенко", - заявив співрозмовник.
За його словами, відповідне рішення може бути ухвалене вже на цьому тижні.
Напередодні президент Володмир Зеленський заявив про низку "підготовлених рішень, які, серед іншого, стосуються і енергетики".
"І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Ці рішення вже підготовлені. Не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо", - заявив президент.
Деталі: Зеленський пообіцяв, що в кожній ситуації будуть детально розбиратися.
"Те, що стосується енергетики і закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових, тощо. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить потужні необхідні кроки", - сказав він.
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