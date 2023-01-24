Нардеп Железняк повідомив про готовність взяти на поруки ексголову «Нафтогазу» Коболєва

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про готовність взяти на поруки ексголову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

"Готовий взяти на особисту поруку Андрія Коболєва. Людину, у порядності та репутації якої у мене немає жодного сумніву. Сподіваюсь, що скоро ця ситуація отримає гідне закінчення", - написав член фракції "Голос" у своєму телеграм-каналі перед початком судового засідання.

Трансляція продовження розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу Коболєву ведеться на YouTube-каналі Вищого антикорупційного суду.





Як повідомлялося, антикорупційні органи України минулого тижня повідомили про підозру ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву у зловживанні своїм службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії у Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн.

На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж у 2018-19 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд.

Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери чи плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.

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19.01.23 Коболєв прокоментував підозру: обіцяє не ховатися

"Розуміючи, що відбувається її [підозри] підготовка, коли перебував за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", - написав Коболєв.

