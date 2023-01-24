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Нардеп Железняк повідомив про готовність взяти на поруки ексголову «Нафтогазу» Коболєва
13:23 23.01.2023 |
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив про готовність взяти на поруки ексголову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.
"Готовий взяти на особисту поруку Андрія Коболєва. Людину, у порядності та репутації якої у мене немає жодного сумніву. Сподіваюсь, що скоро ця ситуація отримає гідне закінчення", - написав член фракції "Голос" у своєму телеграм-каналі перед початком судового засідання.
Трансляція продовження розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу Коболєву ведеться на YouTube-каналі Вищого антикорупційного суду.
Як повідомлялося, антикорупційні органи України минулого тижня повідомили про підозру ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву у зловживанні своїм службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії у Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн.
На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).
Стокгольмський арбітраж у 2018-19 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд.
Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери чи плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.
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"Розуміючи, що відбувається її [підозри] підготовка, коли перебував за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", - написав Коболєв.
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