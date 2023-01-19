Фінансові новини
- |
- 19.01.23
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Коболєв прокоментував підозру: обіцяє не ховатися
16:05 19.01.2023 |
Колишній голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв відреагував на оголошення підозри, пообіцявши не ховатися від слідства. Про це він написав у Facebook.
"Розуміючи, що відбувається її [підозри] підготовка, коли перебував за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", - написав Коболєв.
Андрій Коболєв очолював правління Нафтогазу з березня 2014 року до квітня 2021-го.
У 2018 році Коболєв отримав 286,5 млн грн зарплати та додаткових поточних премій, включно з 261 млн грн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.
18 січня 2023 року НАБУ повідомило Коболєву підозру через цю премію. Слідство вважає, що вона була завищена у десять разів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць
ТОП-НОВИНИ
|Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone
|Швеція оголосила про плани надати Україні САУ Archer, 50 БМП і протитанкову зброю
|Заступник глави ОП пояснив вилучення «Укрнафти» в держвласність відмовою в постачанні нафтопродуктів армії
|Гаубиці, снаряди, протитанкова зброя: Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць
|Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone
|Глава Євроради виступив у Раді: Україна - це ЄС, і ми будемо разом
|Коболєв прокоментував підозру: обіцяє не ховатися
|У парламенті Нідерландів підтримали передачу Україні системи ППО Patriot
|Заступник глави ОП пояснив вилучення «Укрнафти» в держвласність відмовою в постачанні нафтопродуктів армії
|НАБУ почало провадження щодо судді Василенка через незадекларовані квартири в Москві та Криму, – ЗМІ
Бізнес
|Найбільший виробник предметів розкоші LVMH вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
|Маск постане перед судом за повідомлення про плани зробити Tesla непублічною компанією
|Jeep Avenger отримав нагороду «Автомобіль року» в Європі
|Без фреону та шкоди довкіллю. Вчені розробили альтернативний метод охолодження — іонокалоричний
|Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»
|Український Headway потрапив до рейтингу найвпливовіших компаній цифрового навчання
|Microsoft представила нову підписку Microsoft 365 Basic - зі 100 ГБ OneDrive та іншими функціями