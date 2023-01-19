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АНАЛІТИКА

Коболєв прокоментував підозру: обіцяє не ховатися

16:05 19.01.2023 |

Політика

 

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв відреагував на оголошення підозри, пообіцявши не ховатися від слідства. Про це він написав у Facebook.

"Розуміючи, що відбувається її [підозри] підготовка, коли перебував за кордоном, відразу повернувся в Україну, щоб не давати привід для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту", - написав Коболєв.

Андрій Коболєв очолював правління Нафтогазу з березня 2014 року до квітня 2021-го.

У 2018 році Коболєв отримав 286,5 млн грн зарплати та додаткових поточних премій, включно з 261 млн грн премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі.

18 січня 2023 року НАБУ повідомило Коболєву підозру через цю премію. Слідство вважає, що вона була завищена у десять разів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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