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АНАЛІТИКА

Экс-глава правления «Нафтогаза» Коболев премировал себя на $10 млн, он уведомлен о подозрении

11:46 19.01.2023 |

Політика

 


Антикоррупционные органы Украины уведомили о подозрении экс-главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, который, злоупотребляя служебным положением, премировал себя на более чем 229 млн грн.

"19 января 2022 года прокурор САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины", который, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", - указано в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook в четверг.

По информации САП, в 2018 году председатель правления, злоупотребляя своим служебным положением, инициировал рассмотрение Наблюдательным советом компании вопроса о согласовании выплаты премии за достижение значимых целей, реализацию важных, стратегических проектов работникам НАК "Нафтогаз Украины", включая членов правления.

"Позже должностное лицо подготовило изменения и дополнения к представлению о выплате премии за экстраординарные достижения, определив себе размер премии в $10 млн. При этом председатель правления сознательно скрыл от членов Комитета по назначению и вознаграждению Наблюдательного совета компании сведения о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования по итогам работы, а именно не более 36 должностных окладов в год", - отмечается в сообщении.

В САП уточнили, что в результате Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласовал изменения, которые обеспечили председателю правления выплату премий.

"Следствием установлено, что в течение 2018 года председателю правления была незаконно начислена и выплачена премия на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 250 410 грн", - информируют в прокуратуре.

Согласно сообщению, в течение 2018-2021 годов должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не способствовали расследованию, скрывая от следствия документы и материалы компании, необходимые для установления обстоятельств совершения преступления.

В сообщении САП не указывается имя подозреваемого, но речь идет о Коболеве.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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