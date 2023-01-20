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Новий глава МЗС Ізраїлю відвідає Україну після запрошення Кулеби — ЗМІ
09:07 20.01.2023 |
Новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен має намір відвідати Україну на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на джерела серед ізраїльських та українських чиновників.
За даними видання, після переговорів із Кулебою в четвер, 19 січня, Коен вирішив прийняти запрошення і відвідати Київ. Він стане найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який приїде в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Коен пообіцяв Кулебі протягом двох місяців остаточно відкрити посольство Ізраїлю в Києві. Він також згадав про використання країною-агресором РФ іранських дронів і попросив Київ приєднатися до боротьби проти Корпусу вартових ісламської революції, закликавши Європу оголосити його терористичною організацією.
Дмитро Кулеба у Twitter написав, що обговорив із колегою співпрацю в міжнародних організаціях та способи боротьби зі спільними загрозами безпеці. За його словами, ізраїльський міністр засудив російську агресію та підтвердив плани Ізраїлю посилити гуманітарну допомогу Україні й допомогу в інших сферах.
Раніше The Times of Israel повідомило, що в уряді новообраного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вказали на зміну політики щодо України. За словами журналіста Walla News Барака Равіда, у своєму першому виступі Елі Коен натякнув, що, на відміну від попередника Яїра Лапіда, він не буде публічно засуджувати Росію. Водночас новий міністр пообіцяв продовжувати гуманітарну допомогу Україні.
Ізраїльський чиновник пізніше сказав, що в політиці Ізраїлю «немає жодних змін».
Біньямін Нетаньягу склав присягу прем'єр-міністра Ізраїлю 29 грудня, вшосте очоливши уряд. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук казав, що це може вплинути на позицію країни щодо постачання зброї для ЗСУ. Під час своєї передвиборчої кампанії Нетаньягу не відкидав такої можливості.
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