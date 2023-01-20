Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий глава МЗС Ізраїлю відвідає Україну після запрошення Кулеби — ЗМІ

 

Новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен має намір відвідати Україну на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на джерела серед ізраїльських та українських чиновників.

За даними видання, після переговорів із Кулебою в четвер, 19 січня, Коен вирішив прийняти запрошення і відвідати Київ. Він стане найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який приїде в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Коен пообіцяв Кулебі протягом двох місяців остаточно відкрити посольство Ізраїлю в Києві. Він також згадав про використання країною-агресором РФ іранських дронів і попросив Київ приєднатися до боротьби проти Корпусу вартових ісламської революції, закликавши Європу оголосити його терористичною організацією.

Дмитро Кулеба у Twitter написав, що обговорив із колегою співпрацю в міжнародних організаціях та способи боротьби зі спільними загрозами безпеці. За його словами, ізраїльський міністр засудив російську агресію та підтвердив плани Ізраїлю посилити гуманітарну допомогу Україні й допомогу в інших сферах.

Раніше The Times of Israel повідомило, що в уряді новообраного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу вказали на зміну політики щодо України. За словами журналіста Walla News Барака Равіда, у своєму першому виступі Елі Коен натякнув, що, на відміну від попередника Яїра Лапіда, він не буде публічно засуджувати Росію. Водночас новий міністр пообіцяв продовжувати гуманітарну допомогу Україні.

Ізраїльський чиновник пізніше сказав, що в політиці Ізраїлю «немає жодних змін».

Біньямін Нетаньягу склав присягу прем'єр-міністра Ізраїлю 29 грудня, вшосте очоливши уряд. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук казав, що це може вплинути на позицію країни щодо постачання зброї для ЗСУ. Під час своєї передвиборчої кампанії Нетаньягу не відкидав такої можливості.
За матеріалами: NV.ua
Ключові теги: Ізраїль
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5215
  0,0658
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8900  0,08 0,20 40,5586  0,02 0,05
EUR 42,3648  0,07 0,16 43,3593  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес