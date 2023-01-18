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АНАЛІТИКА

Ізраїль передасть Україні сотні тисяч американських снарядів, - NYT

 

США досягли угоди щодо постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, що розташовані на території Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За інформацією джерел видання, угода передбачає постачання в Україну 300 тисяч артилерійських снарядів, приблизно половину з яких уже переправлено до Європи і, як очікується, їх доставлять в Україну через Польщу.

Варто зазначити, що снаряди, призначені для ЗСУ, зберігалися на двох американських складах, створених на території Ізраїлю після Арабо-ізраїльської війни 1973 року для використання американськими військовими у конфліктах на Близькому Сході.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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