Арестовича звільнено з посади позаштатного радника Офісу президента України - пресслужба ОП

Олексія Арестовича звільнено з посади позаштатного радника Офісу президента України.

Інформацію про це підтвердили у вівторок агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Офісу президента.

Як повідомлялося, у понеділок депутат Верховної ради Олексій Гончаренко повідомив про початок збору підписів із вимогою звільнити радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Він також звернувся до СБУ щодо перевірки вчинення Арестовичем державної зради.

14 січня після влучення російської ракети в під'їзд житлового будинку в Дніпрі, внаслідок чого загинули понад 40 людей, радник Офісу президента в ефірі YouTube-кагалу "Фейгин Live" заявив, що ракета впала на житловий будинок із тієї причини, що нібито була збита українською системою ППО.

У Міноборони України це спростували, заявивши, що Україна не має засобів, щоб збивати ракету типу X-22, яка і влучила в житловий будинок.

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17.01.23 Олексій Арестович написав заяву про відставку з посади позаштатного радника офісу президента України

Увечері 14 січня Олексій Арестович у програмі «Фейгін лайв» повідомив, що ракету, яка знищила частину будинку в Дніпрі, збили сили ППО, вона впала на багатоповерхівку і вибухнула.



Відкликане вибачення

Вже вдень 15 січня Арестович пояснив свою попередню заяву про начебто збиття українською ППО ракети у Дніпрі, яку заперечило командування ЗСУ, втомою, недосипанням та нестачею часу для перевірки інформації.

Про це політик та блогер написав у своєму телеграм-каналі. Заяву, яка викликала хвилю обурення та критики, він озвучив у популярному вечірньому шоу на ютубі "Фейгін лайв".

Спочатку він фактично вибачився, але згодом відкликав своє вибачення.

"Ракету збили, вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала", - саме ця заява Арестовича викликала скандал.

"Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все з ... "надстроковою та надважливою" інформацією", - пояснив він умови своєї роботи під час війни.

За словами Арестовича, він постійно має аналізувати інформацію, яку отримує, не має для цього співробітників, і взяв на себе купу "інформаційних та практичних" процесів.

"У мене перед Фейгіним закінчився непростий інформаційний захід. Я вже до ефіру був у стані, коли засинав на ходу і ледве повертав язика", - пояснив Арестович.

Він також заявив, що довірився словам свого товариша, який раніше служив у військах ППО.

"Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею в момент влучення. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був впевнений, що ракету збили", - розповів Арестович.

За його словами, щоб все було правильно, в ефірі він мав би обговорити дві версії. Одну про те, що ракету збила ППО, іншу - про пряме потрапляння російської ракети в будинок, але оскільки не був "у формі", ефір пішов не за планом.

"Відволіклися, та пішли іншою лінією, це ефір наживо. Якби я був хоч трохи у формі, то витяг би лінію".

Водночас Арестович заявив, що не має "тремтіти" за свої слова.

"Я дозволяю собі розкіш не боятися вільно говорити, не підбирати слів, розраховуючи, що дорослі люди не будуть падати в істерику від певних їх поєднань, а будуть в змозі визначити суть і предмет висловлюваного. Небезпечно будувати країну, де треба тремтіти за поєднання слів", - наголосив він.

Проте під вечір Арестович дещо змінив свою позицію.

"Я відкликав вибачення. Дякую добрим людям, розбудили та порекомендували прослухати моє ж повідомлення в ефірі у Фейгіна. Дивіться з 03:55 до 04:05. Я чітко говорю двічі: "судячи з усього" і "ще розбиратися і розбиратися", - написав Арестович.

Проте, якщо чітко переслухати виступ, то можна припустити, що ці припущення стосувались можливого ураження токсичним паливом від ракети. Тобто уся цитата вигладає так.

"Ракету збили, вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала. Там ще проблема з їдким димом. Це ознака Х-22, вона заправляється дуже токсичним паливом. Судячи з усього, тут ще розбиратись і розбиратись, але можна припустити, що це стало додатковим елементом ураження - токсичне паливо як таке".