Олексій Арестович написав заяву про відставку з посади позаштатного радника офісу президента України

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки:принципова помилка, отже, у відставку", - повідомив політик у фейсбук.

"Минулого разу, коли я пішов, через півтора місяці почалася війна. Подивимося, що буде цього разу", - додав він у коментарях до допису.

Увечері 14 січня Олексій Арестович у програмі "Фейгін лайв" повідомив, що ракету, яка знищила частину будинку в Дніпрі, збили сили ППО, вона впала на багатоповерхівку і вибухнула.

Це шоу має більше мільйона переглядів кожного дня. Олексій Арестович позиціонує себе як радник офісу президента та колишній офіцер розвідки.

Дані щодо його служби в розвідці підтверджував керівник ГУР Кирило Буданов.

Олексій Арестович часто наголошує, що тісно співпрацює з одним з керівників медійного напрямку офісу президента, радником голови ОП Михайлом Подоляком.

Командування Повітряних сил ЗСУ заперечило, що українські військові наразі мають засоби, здатні збивати ракети Х-22. Тож заява Арестовича викликала осуд в соцмережах і заклики до офісу президента офіційно звільнити його.

Мовляв, ця поспішна заява, яку підхопили російські інформаційні ресурси, підіграла російській пропаганді і зашкодила Україні.

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру станом на ранок 17 січня загинули 44 людини, тривають пошуки ще понад 20.

Відкликане вибачення

Вже вдень 15 січня Арестович пояснив свою попередню заяву про начебто збиття українською ППО ракети у Дніпрі, яку заперечило командування ЗСУ, втомою, недосипанням та нестачею часу для перевірки інформації.

Про це політик та блогер написав у своєму телеграм-каналі. Заяву, яка викликала хвилю обурення та критики, він озвучив у популярному вечірньому шоу на ютубі "Фейгін лайв".

Спочатку він фактично вибачився, але згодом відкликав своє вибачення.

"Ракету збили, вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала", - саме ця заява Арестовича викликала скандал.

"Народ, я просто втомився. 320 днів прямих вечірніх ефірів, крім решти роботи, постійне недосипання, постійне інформаційне навантаження, відрядження. Мільйони контактів на день і все з ... "надстроковою та надважливою" інформацією", - пояснив він умови своєї роботи під час війни.

За словами Арестовича, він постійно має аналізувати інформацію, яку отримує, не має для цього співробітників, і взяв на себе купу "інформаційних та практичних" процесів.

"У мене перед Фейгіним закінчився непростий інформаційний захід. Я вже до ефіру був у стані, коли засинав на ходу і ледве повертав язика", - пояснив Арестович.

Він також заявив, що довірився словам свого товариша, який раніше служив у військах ППО.

"Мій товариш, колишній ППОшник, йшов вулицею в момент влучення. Він мені сказав, що на 100% чув два вибухи і впізнав перший як роботу ППО. Досі він не помилявся. І був впевнений, що ракету збили", - розповів Арестович.

За його словами, щоб все було правильно, в ефірі він мав би обговорити дві версії. Одну про те, що ракету збила ППО, іншу - про пряме потрапляння російської ракети в будинок, але оскільки не був "у формі", ефір пішов не за планом.

"Відволіклися, та пішли іншою лінією, це ефір наживо. Якби я був хоч трохи у формі, то витяг би лінію".

Водночас Арестович заявив, що не має "тремтіти" за свої слова.

"Я дозволяю собі розкіш не боятися вільно говорити, не підбирати слів, розраховуючи, що дорослі люди не будуть падати в істерику від певних їх поєднань, а будуть в змозі визначити суть і предмет висловлюваного. Небезпечно будувати країну, де треба тремтіти за поєднання слів", - наголосив він.

Проте під вечір Арестович дещо змінив свою позицію.

"Я відкликав вибачення. Дякую добрим людям, розбудили та порекомендували прослухати моє ж повідомлення в ефірі у Фейгіна. Дивіться з 03:55 до 04:05. Я чітко говорю двічі: "судячи з усього" і "ще розбиратися і розбиратися", - написав Арестович.

Проте, якщо чітко переслухати виступ, то можна припустити, що ці припущення стосувались можливого ураження токсичним паливом від ракети. Тобто уся цитата вигладає так.

"Ракету збили, вона впала на під'їзд, вибухнула, коли впала. Там ще проблема з їдким димом. Це ознака Х-22, вона заправляється дуже токсичним паливом. Судячи з усього, тут ще розбиратись і розбиратись, але можна припустити, що це стало додатковим елементом ураження - токсичне паливо як таке".