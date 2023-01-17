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Нардепу Герасимову повідомили про підозру за незадекларовану віллу в Іспанії
13:06 16.01.2023 |
Народному депутату України IX скликання повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік в частині нерухомості за кордоном та коштів на банківських рахунках.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро у Telegram.
Оскільки місцеперебування нардепа було невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК України - заочно.
"Слідство встановило, що народний обранець не задекларував двоповерхове житлове приміщення дуплексного типу та паркомісце в провінції Аліканте (Іспанія), якими володіє спільно з дружиною. Детективи НАБУ з'ясували, що цю нерухомість нардеп придбав ще у 2013 році за 190 тис. євро", - додали в бюро.
Також незадекларованими виявилися понад $1,6 тис. на рахунках в українських банках.
Правоохоронці не повідомляють імені народного обранця, але за даними Центру продидії корупції, ймовірно йдеться про депутата від "Європейської солідарності" Артура Герасимова.
Зазначається, що розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали після публікацій журналістів програми "Схеми".
Зокрема, у квітні 2021 року журналісти писали про те, що співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов не задекларував двоповерховий особняк в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють із 2013 року.
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За словами нардепа, "дуплекс, який йому інкримінується, було куплено у 2013 році, тобто до початку його політичної діяльності, до початку виборів і до того, як його було обрано народним депутатом".
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