Фінансові новини
- |
- 17.01.23
- |
- 02:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ахметов після трансферу Мудрика у «Челсі» виділяє 1 млрд грн на допомогу захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів
10:50 16.01.2023 |
Футбольний клуб "Шахтар" підписав остаточну угоду з лондонським "Челсі" про перехід українського футболіста Михайла Мудрика.
Про це заявив президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов, повідомляє його пресслужба.
"Насамперед я хочу подякувати всьому цивілізованому світу за допомогу Україні. Завдяки українській армії, українському народу та величезній підтримці всього цивілізованого світу ми сьогодні можемо говорити про український футбол. Тільки разом ми переможемо зло, що прийшло до нашого дому", - зазначив він.
За словами Ахметова, його мрія - вигравати європейські трофеї. Саме з такими гравцями, як Мудрик, ці трофеї завойовують.
"На жаль, зараз це неможливо, тому що в Україні йде підла, несправедлива війна, розв'язана проти нас Російською Федерацією. Але я переконаний, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч із "Челсі" на "Донбас Арені" в українському Донецьку. Ми маємо робити все можливе, щоб наблизити цей день", - зазначив він.
Для наближення перемоги Рінат Ахметов прийняв рішення про запуск проєкту "Серце "Азовсталі" - для допомоги захисникам Маріуполя та сім'ям загиблих воїнів із бюджетом в 1 млрд грн.
"Їхній подвиг не має аналогів у сучасній історії. Саме завдяки їм, їхній жертовності та мужності у стримуванні ворога в перші місяці війни всі ми сьогодні відчуваємо неминучість перемоги України. На допомогу нашим воїнам та захисникам, а також їхнім сім'ям сьогодні я виділяю 1 мільярд гривень. Вони будуть спрямовані на різні потреби - від лікування, психологічної допомоги, протезування до реалізації цільових запитів", - наголосив він.
Лондонський ФК "Челсі" та Донецький ФК "Шахтар" погодили трансфер 22-річного українського футболіста Михайла Мудрика за EUR100 млн.
Проєкт "Серце "Азовсталі" стане частиною мілітарної ініціативи "Сталевий фронт", у рамках якої підприємства Ріната Ахметова надають допомогу ЗСУ. Загальна сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній Ахметова сягнула 4,3 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Ти мені вже не дружок: Як Бойко забирав мандат у Медведчука
|Уряд Британії підтвердив, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90
|Дефіцит в енергосистемі величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україну прибула заступник держсекретаря США
|Справа «Роттердам+»: НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду
|Новинський до запровадження Україною санкцій передав свої активи у траст і вийшов із бенефіціарів Smart Holding
|Британія окрім танків передасть Україні ракети, 100 тисяч снарядів, безпілотники та бронетранспортери Bulldog
|Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році
|Словаччина передала Україні останню із домовлених гаубиць Zuzana 2
|Нардеп Герасимов про повідомлення йому про підозру в недекларуванні нерухомості в Іспанії: Не сумніваюся, що виграю цю справу у ВАКС
Бізнес
|iQOO Neo 7 SE - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu
|Dell має намір відмовитися від вироблених у Китаї чіпів до 2024р.
|Vall-E - нова модель ШІ Microsoft, яка імітує будь-який людський голос на основі всього 3-секундного оригіналу
|Peugeot продемонструвала концепт Inception
|157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно
|У Німеччині розробляють електричний автобан
|Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 8.1