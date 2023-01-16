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АНАЛІТИКА

Мудрик за рекордні в історії українського футболу гроші став футболістом «Челсі»

10:22 16.01.2023 |

Бізнес

Футболіст ФК "Шахтар" Михайло Мудрик перейшов за рекордні в історії українського футболу гроші до складу лондонського "Челсі". Про це повідомив у фейсбук гендиректор ФК "Шахтар" Сергій Палкін.

"Сьогодні "Шахтар" підписав угоду про перехід Михайла Мудрика до "Челсі". Клуб отримає 70 млн євро та ще 30 млн як бонуси. Рекордна угода в історії українського футболу, яка показала, що наші гравці можуть мати вартість не меншу, ніж найкращі футболісти світу", - розповів він.

На думку Палкіна, історія Мудрика буде мотиваційною для молодих українських футболістів.

"Наполеглива праця, віра у свої сили та цілеспрямованість - якості, що допомогли Михайлові стати одним з найбільш затребуваних футболістів світу", - зазначив він.

Перехід підтверджує офіційний сайт ФК "Челсі".

"Вправний гравець із достатньою швидкістю, Мудрик швидко завоював репутацію одного з найнебезпечніших атакуючих гравців у Європі в ситуаціях один на один. Загрозу, яку він створює в останній третині поля, підкреслюють його 18 забитих голів в іграх у всіх турнірах цього сезону, зокрема, три голи та дві гольові передачі на груповому етапі Ліги чемпіонів", - йдеться в повідомленні.

Попередній рекорд за ціною переходу належав Андрію Шевченку - у 2006 році "Челсі" заплатив майже 45 млн євро, аби залучити тогочасного форварда італійського "Мілана".

Суспільне.спорт повідомляє, що Мудрика довго намагався отримати "Арсенал". Перемовини щодо трансферу українця тривали у кілька етапів.

На першу пропозицію у розмірі 65 мільйонів євро (40 мільйонів - гарантована сума, 25 мільйонів - бонуси) - донецький клуб відповів відмовою, потім сума сягнула 70 млн євро гарантованої суми та 20-25 млн бонусів, але вже 14 січня з'явилася інформація, що ФК "Шахтар" більше сподобалася пропозиція від "Челсі" - 70 млн євро фіксованої суми та 30 млн євро бонусів.

Британський спортивний журналіст Пірс Морган відреагував на цю угоду іронічними дописами в соцмережах.

"Я бачив і щасливіші відео з заручниками", - написав він у дописі з фотографією Мудрика в футболці "Челсі". Натякаючи, що він не надто хотів переходити саме у "Челсі".

"Остаточна моя думка щодо Мудрика полягає в тому, що трохи дивно спостерігати, як український гравець із таким ентузіазмом фліртує з "Арсеналом", а потім в останню хвилину обирає клуб, фанати якого продовжують скандувати на підтримку одного з найкращих товаришів Путіна(Романа Абрамовича. - Ред.)", - пише Морган.

Донедавна багаторічним власником "Челсі" був російський мільярдер Роман Абрамович.

Михайло Мудрик народився у 2001 році на Харківщині, з осені 2018 року грав за ФК "Шахтар" на позиції атакуючого півзахисника. З 2022 року виступає в складі збірної України.
 

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