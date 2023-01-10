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АНАЛІТИКА

В Італії пояснили затримку з передачею системи ППО для України

 

Італія має намір поставити Україні систему протиповітряної оборони для захисту від нападів Росії, але має вирішити технічні питання, перш ніж вона буде відправлена.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Таяні виступив після того, як італійська газета La Repubblica повідомила в понеділок, що рішення про постачання нового озброєння Україні було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування вартості і нестачу обладнання.

Два тижні тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Рим розглядає можливість поставок засобів протиповітряної оборони після телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, в якій вона підтвердила "повну підтримку" України з боку її уряду.

Незабаром після цього міністр оборони Гвідо Крозетто обережно висловився щодо того, чи зможе Італія поставити Україні системи протиповітряної оборони, такі як франко-італійський ЗРК SAMP/T.

Таяні заявив, що Італія працює з французами над вирішенням питань, що передують розгортанню SAMP/T.

"Немає ніяких гальм... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб змусити інструменти працювати, військове командування працює над цим", - сказав він в інтерв'ю італійському радіо.

Посилаючись на неназвані джерела, газета La Repubblica повідомила в понеділок, що Мелоні, яка є твердим прихильником Києва, зіткнулася з опором щодо схвалення указу про відправку зброї в Україну з боку своїх правих союзників Маттео Сальвіні і Сільвіо Берлусконі.

Але джерела з їхніх політичних партій - "Ліги" Сальвіні та "Вперед, Італіє" Берлусконі - у понеділок заперечили, що у них є якісь проблеми з указом.

Ще однією проблемою, що стримує рішення, є побоювання позбавлення італійської армії систем протиповітряної оборони, пише La Repubblica, оскільки дві з п'яти ракетних батарей вже надані Кувейту і Словаччині.
Ключові теги: Італія
 

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