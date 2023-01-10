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В Італії пояснили затримку з передачею системи ППО для України
13:04 10.01.2023 |
Італія має намір поставити Україні систему протиповітряної оборони для захисту від нападів Росії, але має вирішити технічні питання, перш ніж вона буде відправлена.
Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Таяні виступив після того, як італійська газета La Repubblica повідомила в понеділок, що рішення про постачання нового озброєння Україні було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування вартості і нестачу обладнання.
Два тижні тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Рим розглядає можливість поставок засобів протиповітряної оборони після телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, в якій вона підтвердила "повну підтримку" України з боку її уряду.
Незабаром після цього міністр оборони Гвідо Крозетто обережно висловився щодо того, чи зможе Італія поставити Україні системи протиповітряної оборони, такі як франко-італійський ЗРК SAMP/T.
Таяні заявив, що Італія працює з французами над вирішенням питань, що передують розгортанню SAMP/T.
"Немає ніяких гальм... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб змусити інструменти працювати, військове командування працює над цим", - сказав він в інтерв'ю італійському радіо.
Посилаючись на неназвані джерела, газета La Repubblica повідомила в понеділок, що Мелоні, яка є твердим прихильником Києва, зіткнулася з опором щодо схвалення указу про відправку зброї в Україну з боку своїх правих союзників Маттео Сальвіні і Сільвіо Берлусконі.
Але джерела з їхніх політичних партій - "Ліги" Сальвіні та "Вперед, Італіє" Берлусконі - у понеділок заперечили, що у них є якісь проблеми з указом.
Ще однією проблемою, що стримує рішення, є побоювання позбавлення італійської армії систем протиповітряної оборони, пише La Repubblica, оскільки дві з п'яти ракетних батарей вже надані Кувейту і Словаччині.
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