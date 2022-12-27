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В МЗС прокоментували призначення посла в Болгарії, якій закидали відсутність освіти й досвіду
22:09 26.12.2022 |
Міністерство закордонних справ стверджує, що Олеся Ілащук, нещодавно призначена указом президента послом України в Болгарії, має необхідну кваліфікацію для проходження дипломатичної служби.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться в коментарі пресслужби МЗС України, поширеному в понеділок.
"За наявною в МЗС інформацією, вона (Ілащук) отримала диплом з відзнакою за спеціальністю "Країнознавство" кафедри міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Має кваліфікацію спеціалістки з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", - зазначається в коментарі.
Також в МЗС додають, що після оцінки кандидатури Ілащук уряд Болгарії "без зволікань" надав їй агреман, "не маючи жодних застережень щодо її роботи в Болгарії".
"Призначення на посади послів некадрових дипломатів є звичайною міжнародною практикою. В Україні за останні два роки усі некадрові дипломати, які були призначені на посади Послів, демонструють гідні результати роботи. Лише за ними, а не інтерпретаціями та образами, і варто судити про роботу посла за кордоном", - підсумували у відомстві.
Раніше "ЄвроПравда" писала, що Олеся Ілащук, яку президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії, не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах і досі позиціонувалася як фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас.
Біографія нового посла України у Болгарії на той час не була оприлюднена, однак окремі деталі вона розкрила на двох профілях у Facebook, які не мають офіційної позначки верифікації, але на яких розміщені особисті фото та інша інформація Олесі Ілащук.
Один з них наразі тривалий час не оновлюється; у ньому Ілащук позиціонується як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Профіль стверджує, що вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів - авторитетної організації, що не є університетом чи освітнім центром, однак все ж надає певні освітні послуги.
У неділю ввечері цей профіль був заблокований.
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